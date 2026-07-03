"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir değerlendirme metni paylaştı.

DEZENFLASYON SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI

Küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışlar ve arz şokları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin (fiyat artış hızının yavaşlaması) tekrar rayına oturduğunun altını çizen Bakan Şimşek, güncel verilere dikkat çekti. Şimşek, haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 0,99 seviyesinde kaldığını hatırlatarak, yıllık enflasyonun ise bir önceki aya kıyasla 0,5 puanlık bir gerilemeyle yüzde 32,1 olarak gerçekleştiğini belirtti.

GIDA VE AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞÜŞÜ DESTEKLEDİ

Enflasyon rakamlarının detaylarına inen Şimşek, özellikle temel tüketim kalemlerindeki olumlu seyre vurgu yaptı. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki dengelenmenin etkisiyle gıda fiyatlarında aylık artışın sadece yüzde 0,2 seviyesinde kaldığını belirten Şimşek, pompa fiyatlarına yansıyan akaryakıt indirimlerinin de genel enflasyon görünümünü güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

ŞİMŞEK'TEN ENFLASYONU DÜŞÜRECEK 4 KRİTİK MADDE

Ekonomi yönetiminin kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için uygulanan politikalara kararlılıkla devam edeceğini belirten Şimşek, "Dezenflasyon sürecek" diyerek önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü hızlandıracak 4 temel nedeni şu şekilde sıraladı: