"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı - Son Dakika
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"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı

"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı
03.07.2026 11:20
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalara önemli mesajlar verdi. Aylık yüzde 0,99 olarak gerçekleşen enflasyonla birlikte dezenflasyon sürecinin yeniden başladığını vurgulayan Şimşek, yılın geri kalanında enflasyondaki düşüşü destekleyecek 4 kritik maddeyi açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir değerlendirme metni paylaştı.

DEZENFLASYON SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI

Küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışlar ve arz şokları nedeniyle bir süredir kesintiye uğrayan dezenflasyon sürecinin (fiyat artış hızının yavaşlaması) tekrar rayına oturduğunun altını çizen Bakan Şimşek, güncel verilere dikkat çekti. Şimşek, haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 0,99 seviyesinde kaldığını hatırlatarak, yıllık enflasyonun ise bir önceki aya kıyasla 0,5 puanlık bir gerilemeyle yüzde 32,1 olarak gerçekleştiğini belirtti.

GIDA VE AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞÜŞÜ DESTEKLEDİ

Enflasyon rakamlarının detaylarına inen Şimşek, özellikle temel tüketim kalemlerindeki olumlu seyre vurgu yaptı. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki dengelenmenin etkisiyle gıda fiyatlarında aylık artışın sadece yüzde 0,2 seviyesinde kaldığını belirten Şimşek, pompa fiyatlarına yansıyan akaryakıt indirimlerinin de genel enflasyon görünümünü güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

ŞİMŞEK'TEN ENFLASYONU DÜŞÜRECEK 4 KRİTİK MADDE

Ekonomi yönetiminin kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için uygulanan politikalara kararlılıkla devam edeceğini belirten Şimşek, "Dezenflasyon sürecek" diyerek önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü hızlandıracak 4 temel nedeni şu şekilde sıraladı:

  • Küresel ve yerel emtia fiyatlarında beklenen normalleşme süreci.
  • Piyasalarda kural bazlı fiyatlama uygulamalarının yerleşmesi ve yaygınlaşması.
  • Kira enflasyonunda gözlemlenen aşağı yönlü eğilim.
  • İç piyasadaki ılımlı talep görünümünün fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltması.

Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Dezenflasyon sürecek' diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Celal Esen Celal Esen:
    1.Ölmeyecek kadar maaş. 2.Bu enflasyon ile yaşamayı öğrenin. 3.Ev araba almak bazı kesim için imkansız. 4.Vergilere devam. 5.Devlet gelirlerinin çoğunu faize ödüyor. 3 0 Yanıtla
  • İbrahim Çelikkol İbrahim Çelikkol:
    ne anlatıyor bu 1 0 Yanıtla
  • Serel Serel:
    Esnafa vatandaşa çökmeye devam 0 0 Yanıtla
  • Serel Serel:
    Krala selam çalmaya devam . 0 0 Yanıtla
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