TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı ve zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşti. Mevzuat gereği memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olan milletvekili maaşları da temmuz ayı itibarıyla aynı oranda yükseldi.
Memur zammının belli olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan vekillerin maaşlarındaki yeni tablo da ortaya çıktı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak güncel rakamlara göre, mevcut milletvekillerinin aylık ödenekleri önemli ölçüde arttı.
Yüzde 13,52'lik zam oranının yansımasıyla birlikte vekillerin hesaplarına yatacak yeni tutarlar kalem kalem şu şekilde şekillendi:
Son Dakika › Ekonomi › Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti - Son Dakika
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