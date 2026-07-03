Muğla'nın Datça ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 58 yaşındaki iş insanı Z.B., iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iş adamının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, Muğla'nın Datça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede inşaat işleriyle uğraşan 58 yaşındaki Z.B., iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Z.B., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tedavisi hastanede devam eden Z.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Polis ekipleri, iş yerinde meydana gelen olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Datça'da iş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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