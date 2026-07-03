Pakistan'da meydana gelen trafik kazası büyük bir faciaya yol açtı. Belucistan eyaletinin Şerani bölgesinden hareket eden yolcu otobüsü, Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Bölge yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ihbarının ardından bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 40 ölü - Son Dakika
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