AK Partili İnan\'dan Rahmi Koç\'un sözlerine sert tepki

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü Paneli"ne katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un kentteki bir hastane açılışında anlattığı fıkraya ve kullandığı ifadelere çok sert tepki gösterdi.

"O ÇİRKİN SÖZLERİ LANETLİYORUZ, TOPYEKUN REDDEDİYORUZ"

Rahmi Koç'un ifadelerini "kibirli ve mesnetsiz" olarak nitelendiren Eyyüp Kadir İnan, yapılan açıklamaları şiddetle kınadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Şehrimizde özel bir sağlık kuruluşunun açılışında gerçekleşen çirkin, mesnetsiz ve gerçekten de tüm şekliyle, içeriği itibarıyla, davranışlar itibarıyla asla tasvip edemeyeceğimiz fıkra görünümlü o çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ve topyekun reddettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir makam, statü, zenginlik, etnik köken ayırt etmeksizin bir Kürt genci olarak söylüyorum; bu milletin hiçbir ferdine, rengine hakaret etme hakkını kimse kendinde bulamaz."

"KADINLAR BAŞTACIMIZ"

Konuşmasında kadınlara ve annelere yönelik vurgu yapan İnan, "Her bir kadınımız, her bir annemiz bizim başımızın tacıdır. Hiçbir kadınımızı, annemizi asla böyle bir kibirle hakarete maruz bırakmamak için 25 yıldır çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.