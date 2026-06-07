CHP'de grup başkanlığı krizi: Sarı'dan usulsüzlük iddiası - Son Dakika
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CHP'de grup başkanlığı krizi: Sarı'dan usulsüzlük iddiası

CHP\'de grup başkanlığı krizi: Sarı\'dan usulsüzlük iddiası
07.06.2026 14:51  Güncelleme: 14:53
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu belirterek TBMM tarafından iptal edileceğini iddia etti. Sarı, seçimin genel başkanın bilgisi dışında yapıldığını ve partide ayrışma amacı taşıdığını söyledi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin usule aykırı olduğunu öne sürerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini iddia eden Sarı, seçim sürecinin şekil şartlarına uygun yürütülmediğini savundu. Sarı ayrıca, mevcut hukuki süreç nedeniyle kurultay yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapması gerektiğini söyledi.

"ÇÜNKÜ USULSÜZ BİR SEÇİM"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürerek, "Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu" ifadesini kullandı.

"KURULTAY YAPAMAYIZ, AÇIK HUKUKİB BİR DURUM VAR"

Sarı, "Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak. Şu anda Genel Başkan Kılıçdaroğlu 'Haydi kurultaya gidiyoruz' dese kurultay yapamaz. Açık hukuki bir durum var. Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım. Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de grup başkanlığı krizi: Sarı'dan usulsüzlük iddiası - Son Dakika

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