Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket - Son Dakika
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Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım\'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
07.06.2026 21:09
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Fenerbahçe seçimlerinde Aziz Yıldırım, Hakan Safi ve Ali Koç aleyhine yapılan tezahüratlara müdahale ederek taraftarlara "Sakin olun" çağrısında bulundu. Yıldırım'ın tavrı hem kongre salonunda hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayımı sürerken, Aziz Yıldırım'ın sergilediği tavır kongreye damga vurdu.

TEZAHÜRATLARA MÜDAHALE ETTİ

Kongre alanında Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı taraftarlar ve üyeler tarafından Hakan Safi ve Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapılmaya başlandı. Yaşananları fark eden Aziz Yıldırım, destekçilerine dönerek tezahüratların sonlandırılmasını istedi.

"SAKİN OLUN" ÇAĞRISI

Tribünlerden yükselen sloganların ardından Aziz Yıldırım'ın taraftarlara "Sakin olun" çağrısında bulunduğu görüldü. Tecrübeli ismin bu tavrı, kongre alanında bulunan birçok üyenin takdirini kazandı.

ALKIŞ ALAN HAREKET

Başkanlık yarışında önde olduğu belirtilen Aziz Yıldırım'ın rakipleri aleyhindeki tezahüratlara izin vermemesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok taraftar, seçim atmosferinin gerilmemesi adına yapılan bu müdahaleyi olumlu karşıladı.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı Aziz Yıldırım'ın tavrını öven paylaşımlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, seçim heyecanına rağmen birlik ve beraberlik mesajı verilmesini olumlu değerlendirdi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Hakan Safi, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket - Son Dakika
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