Başkanlığa koşan Aziz Yıldırım\'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayımı sürerken, Aziz Yıldırım'ın sergilediği tavır kongreye damga vurdu.
Kongre alanında Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı taraftarlar ve üyeler tarafından Hakan Safi ve Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapılmaya başlandı. Yaşananları fark eden Aziz Yıldırım, destekçilerine dönerek tezahüratların sonlandırılmasını istedi.
Tribünlerden yükselen sloganların ardından Aziz Yıldırım'ın taraftarlara "Sakin olun" çağrısında bulunduğu görüldü. Tecrübeli ismin bu tavrı, kongre alanında bulunan birçok üyenin takdirini kazandı.
Başkanlık yarışında önde olduğu belirtilen Aziz Yıldırım'ın rakipleri aleyhindeki tezahüratlara izin vermemesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok taraftar, seçim atmosferinin gerilmemesi adına yapılan bu müdahaleyi olumlu karşıladı.
Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı Aziz Yıldırım'ın tavrını öven paylaşımlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, seçim heyecanına rağmen birlik ve beraberlik mesajı verilmesini olumlu değerlendirdi.
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