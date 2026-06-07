İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan\'ı hem bakan Çiftçi\'yi hedef aldı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hedef alan ifadeler kullandı. Katz'ın açıklamaları kısa sürede gündem olurken, paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlemesi dikkat çekti.

ERDOĞAN VE ÇİFTÇİ'Yİ HEDEF ALDI

Israel Katz, paylaşımında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum." sözlerine yanıt verdiğini belirtti.

Katz, "Kudüs Konstantinopolis değil ve İsrail Devleti çökmekte olan Haçlı İmparatorluğu değil" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNDEN MESAJ VERDİ

İsrailli Bakan, açıklamasında Osmanlı İmparatorluğu'na da atıfta bulunarak, "Kudüs 3 bin yıldır Yahudi halkının başkentidir ve sonsuza dek İsrail'in başkenti olmaya devam edecektir. Erdoğan ve sizin hayalini kurduğunuz Osmanlı İmparatorluğu çöktü ve bir daha asla geri dönmeyecek" ifadelerine yer verdi.

ATATÜRK ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Katz, paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de değinerek, mevcut yönetimi eleştirdi. İsrailli Bakan, Atatürk'ün Türkiye'yi modern bir ulus haline getirmek için çalıştığını savunurken, bugünkü yönetimin ise ülkeyi geriye götürdüğünü öne sürdü.

MUHALEFET LİDERLERİNİ DE ETİKETLEDİ

Katz'ın paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketlemesi de dikkat çekti. Söz konusu paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Katz'ın ifadeleri Türk kamuoyunda tartışma konusu oldu.