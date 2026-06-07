Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

07.06.2026 19:56
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Fenerbahçe seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi ancak saatler sonra bile sayım başlayamadı. Gecikmenin, sandıklardaki eşleştirme işlemlerinin devam etmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de yeni başkanın belirleneceği tarihi seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'de tamamlandı. Ancak aradan geçen saatlere rağmen oy sayımına başlanmaması camiada merak ve tepki yarattı.

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

TARAFTARLAR SONUÇLARI BEKLİYOR

Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışında 27 bin 138 kongre üyesi oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından gözler sandıkların açılmasına çevrilirken, beklenen sayım sürecinin başlamaması dikkat çekti.

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ARTTI

Saatler ilerledikçe çok sayıda taraftar gecikmenin nedenini sorgulamaya başladı. Özellikle seçim sonucunu bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yaptı.

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

GECİKMENİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre oy sayımına henüz başlanmamasının nedeni sandıklardaki eşleştirme işlemleri oldu. Görevlilerin sandıklarda gerekli kontrolleri ve eşleştirmeleri tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

SAYIMA ÇOK GEÇ BAŞLANDI

Oy verme işleminin bitmesinin üzerinden saatler geçmesine rağmen eşleştirme sürecinin devam etmesi nedeniyle sayım aşamasına geçilemediği belirtildi.

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Son Dakika Spor Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

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