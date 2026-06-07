Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı sürerken, görev süresinin sonuna gelen Sadettin Saran ve yönetiminden dikkat çeken bir veda geldi.
Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kapsamında yeni sezon formalarını giyerek son kez birlikte görüntü verdi. Sarı-lacivertli yöneticilerin bu tercihi, camiaya anlamlı bir veda mesajı olarak yorumlandı.
Genel kurul boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sadettin Saran'ın, görev süresinin sona ermesi nedeniyle oldukça duygulandığı görüldü.
Daha önce yaptığı veda konuşmasında da Fenerbahçe için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirten Saran, camiaya teşekkür etmişti.
Fenerbahçe'de seçimle birlikte yeni bir dönem başlarken, Sadettin Saran ve ekibi de görevlerini devretmeye hazırlanıyor. Yeni sezon formalarıyla verilen son görüntü ise Saran yönetiminin Fenerbahçe'ye vedasının simgelerinden biri oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler - Son Dakika
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