Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu
07.06.2026 21:46
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım, toplam 17 bin 245 oy olarak sarı-lacivertli kulübün 35. başkanı oldu.

Fenerbahçe'de günlerdir merakla beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tamamlandı. Sadettin Saran'ın olağanüstü seçim kararı sonrası boşalan başkanlık koltuğu için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarıştı.

27 BİN 387 OY KULLANILDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 sandıkta 27 bin 387 üye oy kullandı. 

KAZANAN AZİZ YILDIRIM OLDU

Seçimde geçerli oy 27 bin 172 olurken, 80 boş oy, 135 geçersiz oy oldu. Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi'nin ise 9 bin 927 oy aldığı açıklandı.

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

8 YIL 4 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

2018 yılında Ali Koç'a karşı kaybettiği seçimle başkanlık görevinden ayrılan Aziz Yıldırım, 8 yıl 4 gün sonra yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar görev yapan Yıldırım, böylece başkanlık koltuğuna geri dönerek yeni dönemin startını verdi.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığını yapacağı yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif."

Yönetim Kurulu yedek üyeler: "Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit."

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Turan Uluköse Turan Uluköse:
    tebrikler başkanım 3 0 Yanıtla
  • Eski Tüfek. Eski Tüfek.:
    Tebrikler ,Sayın Aziz Başkanım... 1 0 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    Adam gidince göbek artık şimdi gelince seviniyoruz. 0 0 Yanıtla
  • BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN:
    İlk kutlayan Sinek 2 li 0 0 Yanıtla
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