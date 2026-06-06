Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

06.06.2026 23:45
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Amasya'da bir lunaparkta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, ranger (kamikaze) aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Kırıkçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı (20), ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAMİKAZE ARACI ÇARPTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalıştığı öne sürülen Burak Kırıkçı, iddiaya göre çalışır vaziyetteki ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi.

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

AĞIR YARALANAN LUNAPARK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada rangerin kabini, Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kırıkçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Amasya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Lunaparklar süper gereksiz bakım tutum çok eksik serseri mekanı olanlar var kapatın hepsini olsun bitsin 0 0 Yanıtla
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