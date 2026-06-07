Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

Türkiye’nin üç farklı şehrinde, yeniden belde statüsü kazanan toplam altı yerleşim yerinde yerel ara seçim heyecanı yaşandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki altı beldede belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek; İstanbul'un 7 ilçesi dahil toplam 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerini seçmek üzere seçmenler sandık başına gitti.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

SANDIKTAN ÇIKAN TABLO: 4 AK PARTİ, 1 CHP, 1 MHP

Kesin olmayan sonuçlara göre; yeniden belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinin dördünde AK Parti, birinde CHP ve birinde MHP adayı yarışı önde tamamladı.

İşte belde belde seçimi kazanan isimler ve partileri:

Tokat - Yolüstü Beldesi: AK Paarti adayı Mustafa Altın

Tokat - Bağtaşı Beldesi: AK Parti adayı Mustafa Karadağ

Tokat - Çevrecik Beldesi: CHP adayı Nazım Demirkol

Tokat - Kuşçu Beldesi: MHP adayı Hikmet Temizel

Gümüşhane - Tekke Beldesi: AK Parti adayı Mustafa Demirkıran

Nevşehir - Mustafapaşa Beldesi: AK Parti adayı Mustafa Özer

SANDIK KURULAN NOKTALAR

Yerel ara seçimler kapsamında belde statüsü geri verilen Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane merkezine bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye yönetimi için oy kullanıldı.