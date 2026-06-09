Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı - Son Dakika
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Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı

Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
09.06.2026 09:06
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile röportaj yapan spiker Damla Uğurtürk'ün paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu. Röportaj sırasında yüksek bir sandalyeye oturtulan Buruk'un görüntüsüyle ilgili yapılan espriler sonrası paylaşım kaldırıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile gerçekleştirilen röportajın ardından paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk ile yaptığı röportajdan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Okan Buruk'un yüksek bir sandalyede oturduğu görülürken, görüntü kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

BOYU ÜZERİNDEN ESPRİLER YAPILDI

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, Okan Buruk'un oturduğu sandalye nedeniyle ortaya çıkan görüntüyle ilgili esprili yorumlar yaptı. Özellikle Buruk'un boyuna ilişkin yapılan paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti.

Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fotoğrafın gündem olmasının ardından Damla Uğurtürk'ün paylaşımı kaldırdığı görüldü. Paylaşımın kaldırılmasının ardından konu futbolseverler arasında konuşulmaya devam etti. Fotoğraf kısa sürede farklı platformlarda da paylaşılırken, Okan Buruk ile yapılan röportajdan çok ortaya çıkan görüntü konuşuldu.

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • serhat ali serhat ali:
    damla hanım sandalye ile röportaj yapmış... 0 2 Yanıtla
  • idris idris:
    sunucu ile boyu eşitlensin yayında kötü çıkmasın diye yapılmıştır 2 0 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Hocam Candır 2 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Önemli olan boyu değil, İşlevi demiz vakti zamanında bir ünlü düşünür 1 1 Yanıtla
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