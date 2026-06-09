Aziz Yıldırım'ın "Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler kadro planlamasına çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Sidiki Cherif oldu.

"BUNU KİM ALDI?" SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Aziz Yıldırım, nisan ayında gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Sidiki Cherif'in transfer maliyetini sert sözlerle eleştirmişti. Yıldırım, "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Merak ediyorum. Hangi akıl aldı? Yazık ya. 22 milyon diyorlar. Maliyeti en az 30-35'tir vergilerle" ifadelerini kullanmıştı.

GENÇ GOLCÜYE GÜVENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Seçim öncesinde yaptığı açıklamada ise eleştirisinin oyuncunun yeteneğine değil, bonservis maliyetine yönelik olduğunu belirten Yıldırım, genç futbolcunun potansiyeline inandığını vurgulamıştı. Tecrübeli başkan, Cherif'in erken yaşta büyük baskı altına sokulduğunu savunarak ilerleyen yıllarda çok daha iyi bir futbolcu olabileceğini ifade etmişti.

İKİ SEÇENEK MASADA

19 yaşındaki Gine asıllı Fransız forvetin önünde iki farklı senaryo bulunuyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı iki tecrübeli santrforun arkasında üçüncü forvet olarak takımda kalması ilk seçenek olarak öne çıkıyor.

KİRALIK GÖNDERİLEBİLİR

Diğer ihtimal ise Avrupa'dan gelecek tekliflere bağlı. Genç futbolcuya düzenli forma garantisi sunan güçlü bir Avrupa kulübünden kiralama teklifi gelmesi halinde Fenerbahçe yönetimi bu seçeneği değerlendirecek. Bu durumda sarı-lacivertli ekibin yerli bir üçüncü forvet transfer ederek kadro planlamasını tamamlaması bekleniyor.