Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar - Son Dakika
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Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
09.06.2026 08:37
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Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren çok önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, işçilerin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin, yıllık izin süresinden sayılamayacağına ve bu günlerin izinden düşülemeyeceğine hükmetti.

Çalışanların kanunla korunan ancak bazı işverenler tarafından uygulamada ihlal edilen "yıllık izin haklarına" ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz istemi üzerine bir davayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere rastlayan hafta tatili günlerinin izin süresinden düşülemeyeceğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, bu günlerin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek, çalışanın kullanmadığı bu günlere ait izin ücretini hak ettiğini belirtti.

4 GÜNLÜK BAKİYE ÇIKTI

Dava dosyasına yansıyan olayda hesaplama şu şekilde yapıldı:

Davacı işçinin toplamda 28 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunuyordu. İşverenin mahkemeye sunduğu belgelere göre işçi, iki farklı dönemde bu 28 günlük iznin tamamını kullanmış gibi görünüyordu. Ancak Yargıtay, işçinin izin kullandığı tarih aralıklarında toplam 4 günlük hafta tatili bulunduğunu saptadı.

Kanun gereği bu 4 gün izinden sayılamayacağı için işçinin aslında 24 gün yıllık izin kullandığı, dolayısıyla içeride henüz kullanmadığı 4 günlük bakiye yıllık ücretli izin alacağı olduğu kesinleşti. İşyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni bulunması nedeniyle, haftalık izinler her hafta için bir gün olarak hesaplandı.

Ayrıca kararda, "Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğu" detayı da hatırlatıldı.

İŞ KANUNU NE DİYOR?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararının gerekçesinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun sınırlarını net bir şekilde çizdi. Karara dayanak olan İş Kanunu 56/5 Maddesi'nde şu ifadeler yer alıyor:

"Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz."

Öte yandan emsal kararla birlikte, kanun kapsamında işçinin yıllık izinlerini tam olarak kullandığını ispat etme yükümlülüğünün işverene ait olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. İşverenler, çalışanların izin takibini tatil günlerini düşerek şeffaf bir şekilde belgelemek zorunda olacak.

Yargıtay, Ekonomi, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar - Son Dakika

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