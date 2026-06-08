Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından seçim dönemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SEÇİMDEN ÖNCE AYRILIK KARARI

İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre Paolo Maldini, Hakan Safi'nin seçim sürecinde hazırladığı futbol projesinden seçim tamamlanmadan önce ayrılma kararı aldı. Haberde, İtalyan futbol adamının Safi ekibiyle yollarını seçimden önce ayırdığı öne sürüldü.

İLETİŞİM TARZINDAN RAHATSIZ OLDU İDDİASI

İddialara göre Maldini'nin bu kararı almasındaki en önemli nedenlerden biri seçim sürecinde izlenen iletişim stratejisi oldu. Sportmediaset, Milan efsanesinin sürecin fazla agresif yürütülmesinden ve kendi imajına zarar verebilecek söylemlerden rahatsızlık duyduğunu yazdı.

TRANSFER AÇIKLAMALARI KRİZE NEDEN OLDU

Haberde ayrıca sonuçlanmamış transfer görüşmelerinin kamuoyuna açıklanmasının da Maldini cephesinde rahatsızlık yarattığı belirtildi. Özellikle Greenwood başta olmak üzere bazı futbolcularla ilgili transfer açıklamalarının erken yapılmasının İtalyan futbol adamının tepkisini çektiği ifade edildi.

TARAFTARI SELAMLAMAYI REDDETTİ İDDİASI

Seçim günüyle ilgili dikkat çeken bir detay da haberde yer aldı. İddiaya göre Paolo Maldini, Hakan Safi'nin yanında oturmasına rağmen taraftarı selamlamak için ayağa kalkma talebini kabul etmedi ve bu isteği geri çevirdi.

SAHNEYE ÇIKMAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan seçim öncesinde Hakan Safi'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği buluşmada Maldini'yi sahneye davet ettiği ancak İtalyan efsanenin sahneye çıkmadığı hatırlatıldı. Safi'nin o gün yaptığı, "Biraz ayağında sorun var. Futbolculuk döneminden kalan bir rahatsızlık olabilir" açıklaması ise yeniden gündeme geldi.