Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti

Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir bölgesinde, yarın düzenlenmesi planlanan protesto öncesinde tansiyon yükseldi. Yeni kurulan Ortak Halk Eylem Komitesi'nin (JAAC) çağrısıyla yapılması planlanan gösteriler öncesinde destekçiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Bölgede ekonomik sorunlar, yönetim reformları ve siyasi talepler nedeniyle toplanan kalabalık ile polis ve paramiliter güçler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtma girişimi başarısız olurken, olaylar kısa sürede şiddetli çatışmaya dönüştü.

4 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, göstericilerin polise ateş açtığını belirtirken, çıkan çatışmalarda 4'ü polis olmak üzere toplam 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olaylarda ayrıca 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

SEÇİMLER ÖNCESİ GERİLİM

JAAC, 27 Temmuz'da yapılacak Azad Keşmir Yasama Meclisi seçimleri öncesinde protesto ve grev çağrısı yapmıştı. Grup, meclisteki 45 sandalyeden 12'sinin mülteciler için ayrılmasına karşı çıkıyor.

Komite, Keşmir dışında Pakistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan adaylar için ayrılan koltukların kaldırılmasını talep ediyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ALARMI

Çatışmaların ardından bölgede güvenlik alarmı verilirken, yeni protestoların daha büyük olaylara yol açmasından endişe ediliyor. Yetkililer, kamu düzenini sağlamak amacıyla ek güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini duyurdu.