10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

09.06.2026 07:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2016 yılında öldürülen Mezdeke dans grubunun üyelerinden Aynur Kanbur'un cinayetinde 10 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin faili meçhul dosya üzerinde yeniden yaptığı çalışmalar sonucunda, cinayeti işlediği değerlendirilen bir kişi ile olayı azmettirdikleri öne sürülen iki şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında işlenen ve uzun yıllardır faili meçhul olarak kalan Aynur Kanbur cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

DOSYA 10 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Polis ekipleri, "kasten öldürme" suçunun aydınlatılması amacıyla 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aynur Kanbur'a ilişkin dosyayı 2026 yılında yeniden incelemeye aldı.

Yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucunda cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K.'nin kimlikleri tespit edildi.

10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MEZDEKE GRUBUNUN DANSÇILARINDANDI

Hayatını kaybeden Aynur Kanbur, bir dönem Türkiye'de büyük ilgi gören Mezdeke dans grubunun üyelerinden biri olarak tanınıyordu. Kanbur'un ölümü dönemin magazin ve sanat dünyasında da geniş yankı uyandırmış, cinayet dosyası yıllarca çözülemeyen olaylar arasında yer almıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
Filipinler’de 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı
Dominik Cumhuriyeti’nde özel jet düştü 2 kişi hayatını kaybetti Dominik Cumhuriyeti'nde özel jet düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail’den İran’a misilleme Trump’ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular İsrail'den İran'a misilleme! Trump'ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
07:21
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı
06:49
Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan’ın kapısını çaldı
Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı
06:39
TBMM’yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu
TBMM'yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu
06:21
Trump’a soğuk duş NBA tarihinde bir ilk yaşandı
Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı
02:01
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
23:49
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye’de destek vereceği takımı açıkladı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı
22:00
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
21:57
ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu’ya İran’a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 08:15:35. #7.12#
SON DAKİKA: 10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.