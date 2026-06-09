İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yılıdrım'ın yol haritası - Son Dakika
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İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yılıdrım'ın yol haritası

İşte yıllar sonra Fenerbahçe\'ye geri dönen Aziz Yılıdrım\'ın yol haritası
09.06.2026 09:41
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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın yol haritası netleşti. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi, Vedat Muriqi ve Guirassy transferlerinin tamamlanması, yabancı kuralı için girişimde bulunulması ve stat kapasitesinin artırılması yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, göreve hızlı başlamaya hazırlanıyor. Teknik direktörden transferlere, stat projesinden yabancı kuralına kadar birçok konuda önemli adımlar atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkan seçilen Yıldırım'ın, önümüzdeki günlerde kulüpte kapsamlı bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

GÖREV DAĞILIMI NETLEŞECEK

Yeni yönetimde görev dağılımlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Mahmut Uslu'nun basın sözcüsü olması, Barış Göktürk'ün futbol şubesinden, Ömer Onan'ın basketbol şubesinden sorumlu olması beklenirken, Nihat Özbağı'nın ise stat projesini yürütmesi planlanıyor.

AYKUT KOCAMAN BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu teknik direktörlük koltuğu. Aziz Yıldırım'ın daha önce futbol yapılanmasının başına Oğuz Çetin'i getireceğini açıklamasının ardından gözler teknik direktör kararına çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın göreve gelmesine kesin gözüyle bakılırken, Volkan Demirel, Dirk Kuyt, Selçuk Şahin ve Martin Skrtel gibi isimlerin de teknik ekipte yer alması bekleniyor.

TRANSFER HAREKATI BAŞLIYOR

Yeni yönetimin transfer çalışmalarına da hız vermesi bekleniyor. Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerinde önemli mesafe kat edildiği belirtilirken, stoper, sağ bek ve kanat bölgelerine de takviye yapılması planlanıyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroya en az 5 yeni oyuncu katmayı hedeflediği ifade ediliyor.

KADRODA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Oğuz Çetin'in mevcut kadrodaki futbolcularla birebir görüşmeler yapacağı öğrenildi. Özellikle kiralıktan dönen ve geleceği belirsiz olan isimlerle ilgili rapor hazırlanacak. Son karar ise yeni teknik direktörün görüşü doğrultusunda verilecek.

YABANCI KURALI İÇİN HAMLE

Aziz Yıldırım yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 10+4 yabancı kuralının yeniden düzenlenmesi için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu konuda diğer büyük kulüplerle ortak hareket edebileceği belirtiliyor.

STAT PROJESİ RAFA KALKMADI

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde açıkladığı stat kapasitesini artırma projesi de yeni dönemin öncelikleri arasında yer alıyor. Yönetimin gerekli izinleri alarak kapasite artırımı ve loca projelerini hayata geçirmek istediği ifade ediliyor.

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Son Dakika Spor İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yılıdrım'ın yol haritası - Son Dakika

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