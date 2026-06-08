Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti - Son Dakika
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Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
08.06.2026 12:19
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Sosyal medyada bir itiraf sayfasına mesaj atan evli bir kadının sadakatsizlik savunması okuyanları hayrete düşürdü. İnternetten tanıştığı bir erkekle cinsel içerikli mesajlaşırken kocasına yakalanan 31 yaşındaki kadın, olayı "anlamsız bir şey" olarak nitelendirip eşinin evi satışa çıkarmasına tepki gösterdi; pişmanlık duymak yerine "Beni durduk yere boşarsa nafaka alabilir miyim?" diye sorması büyük tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf mesajı, okuyanları hayrete düşürdü. Gizli bir sohbet uygulamasından tanıştığı erkekle cinsel içerikli mesajlaşırken kocasına yakalanan kadının pişmanlık duymak yerine, "Anlamsız bir şey için neden yuvamızı yıkmaya çalışıyor? Beni boşarsa nafaka alabilir miyim?" sözleriyle akıl hocalığı istemesi sosyal medyada "Bu kadarına da pes" dedirtti.

MESAJLARI KOCASI YAKALADI

Bir sosyal medya sayfasında dert ortağı arayan 31 yaşındaki evli bir kadının itirafları, sadakatsizlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Mutfakta bulaşık yıkadığı sırada eşinin telefonunu gizlice kurcaladığını belirten kadın, yakalanma anını şu sözlerle anlattı: "31 yaşındayım, evliyim. Mutfakta bulaşık yıkarken eşim benden izinsiz telefonumu kurcalamış. Ben dönüp ekranı açtığımda, öylesine konuştuğum bir adamla sohbetim açıktı. O günden sonra eşim benimle neredeyse hiç konuşmamaya başladı. Mesajlarda cinsellik vardı ama gerçekte hiç buluşmamıştık. Yine de bunu bir türlü sindiremiyor."

"ANLAMSIZ BİR ŞEY İÇİN YUVAMIZI YIKIYOR"

Uygulamayı sildiğini ve eşine evlilik terapisine gitmeyi teklif ettiğini belirten kadın, eşinin evi satışa çıkardığını öğrenince suçu karşı tarafa atmaya çalıştı. Güven tazelemek yerine eşinin kendisini zaten sevmediğini ve bu durumu bahane ettiğini iddia eden kadının savunması pes dedirtti: "O adamla gizli chat uygulamasından tanışmıştım, onu bile sildim yine de uzatıyor. Evimizi satışa koyduğunu öğrendim. Sizce bu adam ne yapmaya çalışıyor? Anlamsız bir şey için neden yuvamızı yıkmaya çalışıyor? Beni zaten sevmediğini, bunu bahane olarak kullandığını düşünüyorum."

"BENİ BOŞARSA NAFAKA ALABİLİR MİYİM?"

Mesajlaşmaların "anlamsız bir şey" olduğunu savunan kadının itirafının sonundaki asıl derdi ise okuyanları adeta şoke etti. Sadakatsizlik eyleminin ardından hukuki haklarını düşünen kadın, "Beni durduk yere boşarsa nafaka alabilir miyim?" diyerek sayfadaki takipçilerden akıl istedi. Kısa sürede yayılan itiraf, binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından "Hem suçlu hem güçlü", "Güven bitmiş, hala nafaka derdinde" sözleriyle büyük tepki topladı.

İşte gündem olan o mesaj; 

Kocasını aldatan kadının sözleri

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti - Son Dakika

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