Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu - Son Dakika
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Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu
01.07.2026 11:16
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Game of Thrones dizisinde "The Mountain" karakteriyle tanınan İzlandalı oyuncu Thor Björnsson, eşi Kelsey Henson ile paylaştığı yeni fotoğraflarla yeniden gündem oldu. Yaklaşık 2,05 metre boyundaki Björnsson ile 1,57 metrelik eşi arasındaki dikkat çekici boy farkı sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Game of Thrones dizisinde "The Mountain" (Dağ) karakteriyle dünya çapında tanınan İzlandalı oyuncu Thor Björnsson, eşi Kelsey Henson ile çekilen yeni fotoğraflarıyla yeniden gündem oldu. Çiftin arasındaki dikkat çekici boy farkı sosyal medyada binlerce yorum aldı.

2,05 METRELİK DEV İLE 1,57'LİK EŞİ

Yaklaşık 2,05 metre boyundaki Björnsson ile 1,57 metre boyundaki Kelsey Henson'ın yan yana verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Aralarındaki yaklaşık 48 santimetrelik boy farkı, kullanıcıların en çok dikkatini çeken detay oldu.

Fotoğraflarda dev cüssesiyle dikkat çeken Björnsson'un yanında Henson'un oldukça küçük görünmesi çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu.

TANIŞMALARI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Kanadalı Kelsey Henson ile Björnsson'un 2017 yılında Kanada'da tanıştığı, çiftin 2018 yılında evlendiği biliniyor. İkili, sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte çektirdikleri kareleri paylaşırken, boy farkları yıllardır internet kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

Çift, daha önce kendilerine en sık yöneltilen "Nasıl öpüşüyorsunuz?" sorusuna da esprili bir yanıt vermişti. Kelsey Henson, "O eğiliyor, ben parmak uçlarımda yükseliyorum. Bazen de beni kucağına alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Game of Thrones, Kelsey Henson, İzlanda, Magazin, Thor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu - Son Dakika
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