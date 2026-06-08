Sıfır Atık Festivali\'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı

Sıfır Atık Festivali'nin değerlendirme toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "7'den 70'e ailecek etkinlik yapılacak bir festival havasında geçti. Bu festival, çocuklara öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir ortam oluşturdu" dedi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise, "Sıfır Atık Festivali'mize de 1 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. Konserlerimize 150 bin insan geldi. Bu kadar büyük kitleleri sorunsuz bir şekilde yönetmek dünyanın farklı ülkelerinde yapılabilecek bir şey değil" dedi.

Sıfır Atık Vakfı ile 1-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Sıfır Atık Vakfı'nca düzenlenen Sıfır Atık Festivali, 4 gün boyunca düzenlenen bin 500'ün üzerinde etkinlikle yüzbinlerce İstanbulluyu ağırladı. Sıfır Atık Forumu ise 183 ülkeden temsilcileri, 20'nin üzerinde devlet başkanını, 120'nin üzerinde bakanı, 200'den fazla belediye başkanını, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum temsilcilerini çevre ve sürdürülebilirlik gündeminde buluşturdu. İstanbul, sıfır atığın başkenti oldu. Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı. Festival hakkında değerlendirmelerde bulunuldu, vatandaşın yoğun katılımından bahsedildi.

"183 ülkenin katıldığı forumu hep birlikte takip ettik"

Vali Davut Gül, "1-7 Haziran haftası içerisinde 183 ülkenin katıldığı forumu hep birlikte takip ettik. Bunun dışında da hemşehrilerimizin festivali adeta bir bayram yerine çevirerek 4 gün boyunca doldurduklarına şahit olduk. İstanbullularımızın 16 milyon nüfusu var. Ailecek yapılacak etkinliklere ihtiyaç var. 7'den 70'e ailecek etkinlik yapılacak bir festival havasında geçti adeta. Bir okul gibi öğrendiklerimizi uygulayacağımız, her çadırda, her stantta gördüklerini, duyduklarını yaşayabilecekleri, uygulayabilecekleri, deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturdu. Çocuklarımıza irili ufaklı yarışmaların olduğu, hediyelerin olduğu ve burada dolaşırken atıkların ayrıştırıldığı, doğaya zarar verecek atıkların olmadığı, adeta küçük bir sıfır atık köyü olarak düzenlendiği bir ortamı görmüş olduk" şeklinde konuştu.

"Hemşehrilerimiz Taksim'deki çadırı da ziyaret edebilirler"

Taksim'de kurulan sıfır atık çadırına vatandaşları davet eden Vali Gül, "Taksim'deki çadırımız, Sanayi Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın yaptığı o çalışma kapsamında bir müddet daha açık kalacak. Hemşehrilerimiz Taksim'deki o çadırımızı ziyaret edip sıfır atıkla ilgili o güzellikleri görebilirler, tecrübe edebilirler, deneyimleyebilirler" ifadelerini kullandı.

"Konserlerimize 150 bin insan geldi"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise Sıfır Atık Festivali'nin neden İstanbul'da yapıldığı sorusuna, "İstanbul'da Sıfır Atık Haftası'nı şundan dolayı sınırlı tuttuk. Dünyanın büyük şehirlerinde, New York'ta, Paris'te, Londra'da bu tip şehirlerde iklim haftaları var. Bu şehirlere özgü. Bildiğiniz üzere İstanbul, 10 bin yıldan fazla tarihi olan kadim bir şehir ve Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümü bu şehirde dönüyor. Konserlerimize 100 bin, 150 bin insan geldi. Bu kadar büyük kitleleri sorunsuz bir şekilde yönetmek dünyanın farklı ülkelerinde yapılabilecek bir şey değil" yanıtını verdi.

"1 milyondan fazla vatandaşımız katıldı"

Festivale katılımın 1 milyonu geçtiğini belirten Ağırbaş, "Sıfır Atık Festivali'mize de 1 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. Konserlerle, çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu bağlamda şehrin enerjisini hissetmiş olduk. Bundan sonraki yapacağımız etkinliklerde de bu süreç bize bir ilham kaynağı oldu" dedi. - İSTANBUL