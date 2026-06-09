Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü - Son Dakika
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Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı\'nda düştü
09.06.2026 07:56
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ABD ordusuna ait AH-64 Apache saldırı helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Olayda görevli iki mürettebat güvenli şekilde kurtarılırken, kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Helikopterin İran tarafından vurulmuş olabileceği ya da teknik arıza yaşamış olabileceği iddia edilirken, ABD Başkanı Donald Trump pilotların durumunun iyi olduğunu açıkladı ve olayla ilgili resmi raporun yayımlanacağını duyurdu.

ABD ordusuna ait bir Apache saldırı helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. New York Times'ın konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, helikopterde bulunan iki mürettebat üyesi güvenli şekilde kurtarıldı.

Olayın nedeni henüz netleşmezken, kaynaklardan biri helikopterin İran tarafından açılan ateş sonucu vurulmuş olabileceğini, mekanik arıza yaşamış olabileceğini ya da farklı bir sorunla karşılaşmış olabileceğini öne sürdü.

GERİLİMİN ORTASINDA YAŞANDI

Kaza, İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırılar ve ardından gelen nispi sakinleşme sürecinin hemen ardından meydana geldi. Bu nedenle olayın bölgedeki güvenlik dengelerine etkisi merak konusu oldu.

Haberde, Trump yönetiminin New York Times'ın Beyaz Saray'dan yorum talep ettiği ana kadar olayla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

APACHE HELİKOPTERLERİ BÖLGEDE KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENİYOR

ABD ordusunun en etkili saldırı platformlarından biri olarak gösterilen AH-64 Apache helikopterleri, Hellfire füzeleriyle donatılıyor. Bu helikopterler Hürmüz Boğazı'nda devriye görevi yaparak küçük tekne saldırılarını önlemek ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılıyor.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, uzun süredir küresel güvenlik açısından kritik bölgeler arasında yer alıyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada olayda yer alan pilotların durumunun iyi olduğunu söyledi. Trump ayrıca gün içerisinde helikopter kazasına ilişkin kapsamlı bir rapor yayımlanacağını duyurdu.

İran ile yürütülen diplomatik sürece de değinen Trump, birkaç gün içinde yeni bir İran anlaşmasına ilişkin bir fikre sahip olabileceğini ifade etti.

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Son Dakika Dünya Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    neyin korkulanı,savaşta helikopter düşmesi en doğal olaylardan biri...hem düşürenin eline sağlık... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü - Son Dakika
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