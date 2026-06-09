TBMM\'yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihinde UYAP sistemine yüklediği "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı yok hükmünde sayıldı. Karar doğrultusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti organlarının görevlerine son verilirken, genel başkanlık görevine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Kararın ardından CHP içerisinde yeni bir tartışma başladı. Parti delegelerinin, milletvekillerinin ve seçmen tabanının önemli bir bölümünün desteğini aldığı belirtilen Özgür Özel, CHP TBMM Grup Başkanı sıfatıyla bugün saat 13.30'da yapılacak grup toplantısında kürsüye çıkacağını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu da kendisinin CHP Genel Başkanı olduğunu belirterek aynı toplantıda konuşma yapacağını açıkladı.

GÖZLER CHP GRUP TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

İki ismin de aynı grup toplantısında söz alacağını duyurması, Meclis'te yaşanabilecek olası gerginliklere ilişkin endişeleri artırdı. Parti kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 20 CHP milletvekilinin destek vermesinin beklendiği, Özgür Özel'e destek veren milletvekili sayısının ise 100'ü aşabileceği konuşuluyor.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle grup toplantısında iki tarafın destekçileri arasında tansiyonun yükselebileceği değerlendiriliyor.

AKREDİTASYON BAŞVURULARI DİKKAT ÇEKTİ

Tarafların grup toplantısı öncesinde Meclis Başkanlığı'na yaptığı akreditasyon başvuruları da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Onlar TV yayınında aktardığı bilgilere göre, Özgür Özel'in kurmayları yaklaşık 4 bin 400 kişi adına akreditasyon talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu adına yapılan başvuruda ise yaklaşık 1.400 kişinin ismi yer aldı.

Bu rakamlar dikkate alındığında, herhangi bir kısıtlama uygulanmaması halinde yaklaşık 6 bin kişinin CHP Grup Toplantısı için TBMM'de bulunabileceği belirtiliyor.

TBMM'DE GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

Olası gerginlik ihtimali nedeniyle TBMM'de güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Meclis'te görev yapan güvenlik personelinin tamamı acil toplantıya çağrılırken, mevcut kadronun yetersiz kalması durumunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden ek destek talep edilmesi seçeneği de değerlendirildi.

İktidar kulislerinde konuşulan iddialara göre, Meclis'te yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ziyaretçi girişlerine sınırlama getirilebilir.

ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ KAPATILABİLİR

Meclis yönetiminin değerlendirdiği seçenekler arasında, olağanüstü durumlar dışında yalnızca milletvekilleri, görevli personel ve basın mensuplarının TBMM'ye alınması yer alıyor. Bu kapsamda ziyaretçi girişlerinin geçici olarak durdurulması da gündemde bulunuyor.

Yetkililer, TBMM içerisinde istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmaması ve olası bir kavganın önlenmesi için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor.

KÜRSÜ KRİZİ İHTİMALİNE KARŞI ERKEN SAATTE MECLİS'TE OLACAKLAR

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, grup toplantısında yaşanabilecek olası bir kürsü tartışmasına karşı sabahın erken saatlerinde TBMM'ye gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Her iki tarafın da grup salonunda erken saatlerde yer alarak pozisyon almaya hazırlandığı belirtilirken, gözler bugün gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı'na çevrildi.