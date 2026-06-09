CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada - Son Dakika
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CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada

09.06.2026 08:49
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in grup toplantısı tartışmaları sürerken, TBMM'de dikkat çeken güvenlik önlemleri alındı. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in aktardığı bilgilere göre Meclis'in Dikmen ve Çankaya girişlerinde çevik kuvvet ekipleri hazır bekletilirken, ziyaretçilere yönelik kontroller de sıkılaştırıldı. Gözler bugün hem grup toplantısına hem de kurultay sürecine ilişkin verilecek mesajlara çevrildi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan grup toplantısı tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yansıdı. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in Meclis'ten aktardığı bilgilere göre, CHP'de iki ismin de grup toplantısı yapacağının açıklanmasının ardından TBMM'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

MECLİS'TE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Edinilen bilgilere göre sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'in hem Dikmen hem de Çankaya giriş kapılarında çevik kuvvet ekipleri hazır bekletiliyor. Meclis'e giriş yapmak isteyen ziyaretçilere yönelik kontroller de artırılırken, bölgede olağanüstü bir hareketlilik gözleniyor.

Alınan önlemlerin, CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmaları nedeniyle olası gerginliklerin önüne geçmek amacıyla uygulandığı değerlendiriliyor.

GRUP SALONUNDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Grup salonundan ilk görüntüler geldi. Saat 13.30'da gerçekleştirilecek grup toplantısı için salon saat 09.00'da açıldı ve Özgür Özel'i destekleyen vekiller erkenden salona gelip yerlerini aldılar. 

Öte yandan; grup toplantısı öncesi Meclis Başkanlığı'na yapılan akreditasyon başvuruları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özel'in kurmayları yaklaşık 4 bin 400 kişi adına akreditasyon talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu adına ise yaklaşık 1.400 isim başvuru yaptı. Herhangi bir kısıtlama uygulanmazsa yaklaşık 6 bin kişinin CHP Grup Toplantısı için TBMM'de bulunabileceği değerlendiriliyor. 

TEZCAN: ÖZGÜR ÖZEL HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ GRUBU AÇACAK

CHP Aydın Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan sabah saatlerinde grup salonunda yer alan ilk isimlerden biri oldu. Tezcan gazeteci Şerife Güzel'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel her zaman olduğu gibi grubu açacak ve açtıktan sonra grubuyla toplantısını yapacak. Kurum içi tüzüğünde yazıyor zaten. Gurup divanı, grup başkan vekillerinden birisi o grubu açar" 

"Kemal Kılıçdaroğlu söz isterse ne olacak?" sorusuna ise Tezcan, ""O divan başkanının takdiri. Grup üyelerinden birine, hangi sırada, hangi şekilde, hangi çerçevede söz vereceğine o karar verir. Ben söz istemem. Halka açık grup toplantılarında genel olarak bu adetten değildir. Grup başkanı konuşur ve gider. Kapalı değil normal bir grup toplantısı olacak. Kapalı da olsa açık da olsa burada asgari bir milletvekili sayısı var. Grup açabilmek için 46 milletvekiline ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. 

BAKAN: HEYECANIMIZA YENİK DÜŞÜP ERKEN GELDİK

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise "Başkanımızı heyecan içinde bekliyoruz. O yüzden erken geldik. Heyecanımıza yenik düştük. Geçen haftaki gibi çok coşkulu bir grup toplantısı bekliyorum" diye konuştu. 


MÜSLİM SARI: KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEK

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, grup toplantısının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacağını açıkladı.

Sarı, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde gazetecilerin grup toplantısına ilişkin sorusuna, "Umarım, hep beraber" yanıtını vermişti.

CHP'DEN RESMİ DUYURU GELDİ

CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda grup toplantısının saat 13.30'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolünün yeni yönetime geçtiği ve hesapların Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkmasının dikkat çektiği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL: GRUPTA BEN KONUŞACAĞIM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı.

Özel, Grup Başkanvekillerinin gerekli başvuruları yaptığını belirterek, "Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum" dedi.

Özel ayrıca, CHP Genel Başkanı olarak seçilmeden önce grup kürsüsünün başka bir isme bırakılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Kurultaydan seçilip de buraya gelindiğinde bu partinin tüm milletvekilleri seçilmiş Genel Başkanı ayakta karşılar" değerlendirmesinde bulundu.

"KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında parti örgütünü birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çağıran Kılıçdaroğlu, tüm partilileri grup toplantısında kenetlenmeye davet etti.

GÖZLER PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA

CHP'de gözler şimdi 11 Haziran'da yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Toplantıda olağanüstü kurultay kararı alınıp alınmayacağı, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin netleşmesi ve olası disiplin süreçlerinin ele alınması bekleniyor.

Mutlak butlan kararının ardından ilk kez aynı çatı altında bir araya gelecek tarafların vereceği mesajlar, CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası açısından kritik önem taşıyor.

AKREDİTASYON BAŞVURULARI DİKKAT ÇEKTİ

Tarafların grup toplantısı öncesinde Meclis Başkanlığı'na yaptığı akreditasyon başvuruları da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun Onlar TV yayınında aktardığı bilgilere göre, Özgür Özel'in kurmayları yaklaşık 4 bin 400 kişi adına akreditasyon talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu adına yapılan başvuruda ise yaklaşık 1.400 kişinin ismi yer aldı.

Bu rakamlar dikkate alındığında, herhangi bir kısıtlama uygulanmaması halinde yaklaşık 6 bin kişinin CHP Grup Toplantısı için TBMM'de bulunabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şerife Güzel, Özgür Özel, Politika, Çankaya, Ankara, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Etrafımız ateş çemberi bizim uğraşcağımız şeye bak 1 0 Yanıtla
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