Avşa Adası\'nda su samuru tekneye çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası çevresinde dolaşan su samuru, sahil ve liman bölgesinde vatandaşlar tarafından birden fazla kez görüldü.

BALIKÇI TEKNESİNE ÇIKTI

Yiyecek aradığı düşünülen su samuru, en son dün akşam saatlerinde limandaki bir balıkçı teknesine çıktı. Su samuru bir süre sonra tekneden ayrılırken o anlar, çevredekilerin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililerin, bölgede yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve beslenmemesi konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.