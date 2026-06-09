İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı

İrfan Can Kahveci\'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
09.06.2026 18:29
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin yeni imajı olay oldu. İrfan Can'ın saçına ay-yıldız sembolü yaptırdığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük beğeni topladı.

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, turnuva heyecanı A Milli Futbol Takımı kampını da tamamen sarmış durumda. 

İRFAN CAN'DAN DÜNYA KUPASI'NA ÖZEL YENİ İMAJ

Futbolseverlerin hafızalarında sadece sahada oynanan futbolla değil, oyuncuların ikonik tarzlarıyla da yer edinen Dünya Kupası, bu kez milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin yeni stiliyle gündemde. Geçmiş turnuvalarda Ümit Davala’nın unutulmaz saç kesiminin yanı sıra David Beckham, Ronaldo ve Neymar gibi dünya yıldızlarının imajlarıyla turnuva tarihine damga vurması gibi, İrfan Can Kahveci de dev organizasyon öncesi çok konuşulacak bir adıma imza attı.

SAÇINA AY-YILDIZ SEMBOLÜ

A Milli Takım ile turnuva hazırlıklarını sürdüren deneyimli futbolcu, Dünya Kupası'na özel olarak saç stilini yeniledi. Saçının bir bölümüne ay-yıldız sembolü yaptıran İrfan Can’ın bu yeni imajı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Yıldız oyuncunun yeni tarzı, futbolseverler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni tarzı:

İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı

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Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
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