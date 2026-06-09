Aziz Yıldırım\'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı

Fenerbahçe’de Başkan seçilen Aziz Yıldırım, başkanlık yarışı verdiği Hakan Safi’nin prensip anlaşmasına vardığı milli yıldız Hakan Çalhanoğlu transferini masaya yatırdı.

HAKAN İÇİN ONAY VERDİ

Kurmaylarıyla bir araya gelen Yıldırım, deneyimli orta sahanın takıma büyük güç katacağını belirterek bu dev transfere yeşil ışık yaktı.

MALİYETİ FAZLA BULUNDU

Aziz Yıldırım’ın bu transferde konuşulan maliyetleri fazla bulduğu ve Hakan Çalhanoğlu’ndan kulübü Inter ile bir görüşme yapmasını isteyeceği öğrenildi. Yıldırım, milli oyuncunun İtalyan devinden bonservis bedelinde indirime gitmesini talep etmesini bekliyor. Inter ile sözleşme şartlarının esnetilmesi halinde, Fenerbahçe yönetimi resmi imzaları attırmak için tüm şartları zorlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 30 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.