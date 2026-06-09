Fenerbahçe’de Başkan seçilen Aziz Yıldırım, başkanlık yarışı verdiği Hakan Safi’nin prensip anlaşmasına vardığı milli yıldız Hakan Çalhanoğlu transferini masaya yatırdı.
Kurmaylarıyla bir araya gelen Yıldırım, deneyimli orta sahanın takıma büyük güç katacağını belirterek bu dev transfere yeşil ışık yaktı.
Aziz Yıldırım’ın bu transferde konuşulan maliyetleri fazla bulduğu ve Hakan Çalhanoğlu’ndan kulübü Inter ile bir görüşme yapmasını isteyeceği öğrenildi. Yıldırım, milli oyuncunun İtalyan devinden bonservis bedelinde indirime gitmesini talep etmesini bekliyor. Inter ile sözleşme şartlarının esnetilmesi halinde, Fenerbahçe yönetimi resmi imzaları attırmak için tüm şartları zorlayacak.
Inter'de geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 30 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?