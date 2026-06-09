İzmir'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

İzmir\'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
09.06.2026 17:44  Güncelleme: 17:46
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İzmir'de boşandığı eşi Hakan Ş.'nin kezzaplı saldırısına uğrayan Ayfer Karakayışlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kızı M.Ş.'nin tedavisi sürüyor.

İzmir’in Konak ilçesinde 1 Haziran’da meydana gelen dehşet verici saldırı faciayla sonuçlandı. Bir süre önce boşandığı eski eşi Hakan Ş. tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan Ayfer Karakayışlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı saldırıda yaralanan çiftin 13 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

YOLUNU KESİP KEZZAP ATTI 

Olay, Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. Ayfer Karakayışlı, kızı M.Ş. ile birlikte evine giderken, yaklaşık üç ay önce boşandığı eski eşi Hakan Ş. tarafından durduruldu. İddiaya göre yanında getirdiği kezzabı Karakayışlı'nın üzerine atan saldırgan, kısa sürede ortalığı savaş alanına çevirdi.

İzmir'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

KÜÇÜK KIZ DA ANNESİNİ KORUMAK İSTERKEN YARALANDI 

Annesine yönelik saldırıyı engellemek isteyen 13 yaşındaki M.Ş. de kezzaptan etkilendi. Yaşanan arbede sırasında saldırgan Hakan Ş. de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ 

Vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan Ayfer Karakayışlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

İzmir'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

KIZININ DURUMU AĞIR 

Saldırıda yaralanan 13 yaşındaki M.Ş.’nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sırasında yaralanan şüpheli Hakan Ş. de hastanede tedavi altında bulunuyor.

İzmir'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

KISKANÇLIK İDDİASI 

Soruşturma kapsamında Hakan Ş.’nin eski eşiyle kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığı ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Şiddet, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kezzap saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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