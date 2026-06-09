Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
09.06.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak günü bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 15 yaşındaki sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Atlas Çağlayan cinayetinde savcılık 15 yaşındaki katil zanlısı için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talep etti.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ DURUŞMASI BAŞLADI

Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşma, sanığın kimlik kontrolünün yapılmasının ardından savunmasının alınmasıyla devam etti. Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemi alındı.

Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

SANIK İÇİN 21 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS TALEBİ

Savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, 15 yaşındaki sanık E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk (SSÇ) E.Ç.'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

İddianamede, Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç.'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu kaydediliyor.

İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor.

Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin olduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç.'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu anlatılıyor.

E.Ç.'nin bıçakla 18 yaşını doldurmamış çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına toplam 3 kez vurarak ölümüne neden olma eyleminin "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilen iddianamede, E.Ç.'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu vurgulanıyor.

"SİZİ VURURUM, DELİK DEŞİK EDERİM"

E.Ç.'nin tek eylemle birden fazla mağdura bıçak doğrultarak tehdit eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, bu kişinin silahtan sayılan bıçağı mağdurlar D.Ç, Y.O.O, T.U.A. ile R.O.'ya doğrulttuğu, "Sizi vururum, hepinizi delik deşik ederim. Sizi öldürürüm." şeklinde söz ve davranışlarının mağdurlar beyanıyla uyumlu tanık beyanları doğrultusunda "zincirleme silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığı kaydediliyor.

İddianamede, E.Ç.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul, Çağlayan, Güngören, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Kardeşim kağıt üzerindeki cezalari yazıp durmayın infazı yani yatarini yazın yirmibir yıl savcı istiyor hakimde hiç indirime gitmedi yirmibir yıl verdi diyelim yatarı yani kstil hangi sene dışarda elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi Aydın'da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi
Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim
Zonguldak’ta 2008’de kaybolan ’Kirpi’ Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında Zonguldak'ta 2008'de kaybolan 'Kirpi' Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında
ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu’ya İran’a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Fenerbahçe’de kesin seçim sonuçları açıklandı Fenerbahçe'de kesin seçim sonuçları açıklandı
İran, Dünya Kupası için Meksika’da Yakalarındaki ’’168’’ detayı dikkat çekti İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti
Jose Mourinho Real Madrid’e Beşiktaş’ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor
Muhammed Umut, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu Muhammed Umut, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler Taşacak Bu Deniz’in aşıkları tatilde Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde
’’En iyi Afrikalı hakem’’ seçilmişti Somalili olması nedeniyle ABD’ye giremiyor ''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama

18:58
Aziz Yıldırım’dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu için onay çıktı
18:29
İrfan Can Kahveci’nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
17:52
Fenerbahçe’de Guendouzi için karar çıktı
Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı
17:44
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti
17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
15:14
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
14:29
Ankara’da 120 kişilik ekibin aradığı liseli Fatmanur bağ evinde bulundu
Ankara'da 120 kişilik ekibin aradığı liseli Fatmanur bağ evinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 19:38:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.