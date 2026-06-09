Fenerbahçe\'nin 3 hazırlık maçı belli oldu

Fenerbahçe futbol A takımının yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

FENERBAHÇE'NİN 3 RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe aynı zamanda bu tarihler arasında LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

Kanarya'nın hazırlık maçlarının programı şöyle:

8 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026: LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)