Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı... - Son Dakika
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Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
08.06.2026 12:52
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Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri öncesinde milyonlarca vatandaşın zam oranları büyük ölçüde belli oldu. İlk 5 aylık kesinleşen yüzde 16,61'lik enflasyona, haziran ayı beklentisinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 18,40’a, memurların ise yüzde 14,10'a ulaşması öngörülüyor. Bu senaryoyla en düşük emekli maaşının 23 bin 680 TL'ye, en düşük memur maaşının 69 bin 341 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri öncesinde, milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları büyük ölçüde netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı verileriyle birlikte beş aylık enflasyon tablosu kesinleşirken, gözler şimdi Merkez Bankası’nın beklenti anketlerine ve nihai temmuz zammına çevrildi.

BEŞ AYLIK ENFLASYONA GÖRE... 

Yılın ilk beş ayında enflasyon verileri ocakta yüzde 4.84, şubatta yüzde 2.96, martta yüzde 1.94, nisanda yüzde 4.18 ve mayısta yüzde 1.71 olarak gerçekleşti. Bu rakamların ardından beş aylık toplam enflasyon yüzde 16.61 olarak kayıtlara geçti. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 16.61'lik temmuz zammı şimdiden kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için ise beş aylık verilere göre netleşen oran şu an için yüzde 12.41 seviyesinde bulunuyor.

MASADAKİ YENİ SENARYOLAR

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.52 olarak öngörülüyor. Eğer haziran enflasyonu bu tahmin doğrultusunda gelirse, temmuz ayında maaşlara yansıtılacak nihai zam oranları da değişecek. Bu senaryoda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaba katıldığında memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 14.10'a ulaşırken, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin temmuz artışı ise yüzde 18.40 seviyesini bulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN MECLİS ADIMI BEKLENİYOR

Yıla yasal düzenlemeyle 20 bin TL taban sınırıyla başlayan en düşük emekli aylığı, temmuz zammı ile birlikte yeniden şekillenecek. Taban aylık artışının hayata geçmesi için Meclis Genel Kurulu’ndan yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor. Mevcut tahminler ve kesinleşen rakamlar üzerinden bakıldığında, en düşük emekli maaşının sadece beş aylık kesinleşen orana göre 23 bin 322 TL'ye, haziran tahmini de eklenince yüzde 18.40'lık nihai oranla 23 bin 680 TL'ye çıkması öngörülüyor.

MEMUR MAAŞLARINA SEYYANEN DESTEKLİ DÜZENLEME

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın kaleme aldığı verilere göre; memurlar ve memur emeklileri için yüzde 14.1'lik haziran ayı tahminli zam oranına ek olarak bin liralık seyyanen artışlar da hesaplara yansıtılacak. Bu doğrultuda bugün itibarıyla 59 bin 896 TL olan lise mezunu en düşük memur aylığı, zam ve seyyanen farkla birlikte 69 bin 341 TL'ye yükselecek. Üniversite mezunu bir memurun 62.403 TL olan aylığı yeni dönemde 72 bin 201 TL'ye çıkarken, en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 liradan 31.680 TL seviyesine ulaşacak.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DE BÜYÜYOR: KİM NE KADAR ALACAK?

Memur maaş katsayısına endeksli olan sosyal destek ödemeleri ve tazminat tavanları da %14.1'lik tahmini artıştan doğrudan etkilenecek. Yeni dönemde sosyal yardım ödemeleri şu tutarlara yükselecek:

  • Kıdem Tazminatı Tavanı: 64 bin 948 TL'den 74 bin 105 TL'ye
  • Evde Bakım Ücreti (Yaşlı/Engelli): 13 bin 878 TL'den 15 bin 834 TL'ye
  • Kronik Hasta Nakdi Yardım Ödemeleri: 15 bin 834 TL 65
  • Yaş Aylığı: 6 bin 393 TL'den 7 bin 294 TL'ye
  • Engelli Aylığı (%40-%69 Arası): 5 bin 103 TL'den 5 bin 822 TL'ye
  • Engelli Yakını Aylığı: 5 bin 103 TL'den 5 bin 736 TL'ye yükselecek.

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Son Dakika Ekonomi Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı... - Son Dakika

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