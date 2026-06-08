PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık - Son Dakika
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PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

08.06.2026 12:56
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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Luis Enrique'nin 8 ay boyunca tesislerde kaldığını ve sabah 08.00'den akşam 21.00'e kadar çalıştığını açıkladı. Al-Khelaifi, "Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık" sözleriyle teknik adamın çalışma temposunu anlattı.

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren finalde Fransız devi, seri penaltılar sonunda rakibine 4-3 üstünlük kurarak kupaya uzandı.

"LUIS ENRIQUE TESİSLERDEN ÇIKMIYORDU"

Şampiyonluğun ardından konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Teknik Direktör Luis Enrique'nin çalışma temposuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Al-Khelaifi, İspanyol teknik adamın başarı için büyük fedakarlık yaptığını belirterek, "Luis Enrique 8 ay boyunca tesislerde kaldı. Eve gitmiyordu ve sabah 08.00'den akşam 21.00'e kadar çalışıyordu" dedi.

"DELİRDİĞİNİ DÜŞÜNMEYE BAŞLADIK"

PSG Başkanı, Enrique'nin çalışma temposunun kulüp yönetimini bile şaşırttığını söyledi. Al-Khelaifi, "Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık" ifadelerini kullanarak başarılı teknik adamın futbola olan adanmışlığını anlattı.

EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALDI

Luis Enrique yönetimindeki PSG, son iki sezonda üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak Avrupa futbolunda yeni bir dönemin kapısını araladı. Finalde Arsenal karşısında kazanılan zaferin ardından Enrique'nin çalışma disiplini ve takıma olan bağlılığı bir kez daha gündeme geldi.

Luis Enrique, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Fistanni çöl faresi 0 0 Yanıtla
    Celal Esen Celal Esen:
    Roma İmparatoru Vespasianus "para kokmaz" demiş. 0 0
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