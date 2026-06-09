Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Afrikalı göçmen kafasını kesmeye çalıştı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta meydana gelen bıçaklı saldırı ülkede büyük endişe yarattı. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, saldırının vahşeti tartışma konusu oldu.

Yabancı basında yer alan haberlerde, Afrikalı bir göçmenin bir kişiye bıçakla saldırdığı ve mağduru öldürmeye çalıştığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının bazıları ise saldırganın mağdurun başını kesmeye çalıştığını iddia etti.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDEREK DURDURDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde saldırganın yerde bulunan kişinin üzerinde olduğu görülüyor. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ise saldırgana müdahale ederek mağduru kurtarmaya çalışıyor.

Görüntülerde çok sayıda kişinin saldırganı mağdurdan uzaklaştırmaya çalıştığı ve olay yerinde büyük panik yaşandığı dikkat çekiyor. Müdahalenin ardından saldırgan etkisiz hale getirilirken, yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi.

POLİS CİDDİ YARALANMA OLDUĞUNU DUYURDU

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), olayın ardından yaptığı açıklamada bir kişinin ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Polis ayrıca olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yetkililer, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Saldırı görüntülerinin yayımlanmasının ardından olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle saldırganın kimliği ve göçmenlik statüsüyle ilgili çok sayıda paylaşım yapılırken, bazı kullanıcılar olayın ülkedeki göç politikalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdiğini savundu.

Öte yandan polis yetkilileri, soruşturma tamamlanmadan olayla ilgili doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

GÖZLER SORUŞTURMADA

Belfast'ta yaşanan saldırının ardından güvenlik güçleri olayın tüm yönlerini araştırmaya devam ediyor. Yetkililerin önümüzdeki günlerde saldırganın kimliği, motivasyonu ve olayın ayrıntılarına ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.