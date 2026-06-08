Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

08.06.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Dusan Vlahovic için Galatasaray'ın yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro bonus içeren dev bir teklif yaptığı iddia edildi. Sırp yıldızın transferinde rekabet giderek büyüyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Dusan Vlahovic için Süper Lig devleri arasında rekabet kızışıyor.

FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılıyor. Aziz Yıldırım yönetiminin hücum hattına yıldız bir takviye yapmak istediği ve Sırp golcüyü yakından takip ettiği öne sürülüyor.

GALATASARAY'DAN REKOR TEKLİF

Ancak İtalyan basınından gelen haberlere göre Galatasaray da transfer yarışında oldukça iddialı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro garanti ücret teklif etti.

Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

5 MİLYON EURO BONUS

Galatasaray'ın teklif paketinde yüksek bonuslar da bulunuyor. Habere göre Sırp yıldızın sözleşmesine her sezon için 5 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonus maddeleri eklendi.

TOPLAM KAZANCI 15 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Bonusların gerçekleşmesi halinde Vlahovic'in yıllık kazancının 15 milyon euro seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu rakam, Türk futbol tarihindeki en yüksek maaş tekliflerinden biri olarak gösteriliyor.

Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

TRANSFER YARIŞI KIZIŞTI

Hem Fenerbahçe'nin ilgisi hem de Galatasaray'ın sunduğu teklif, Dusan Vlahovic transferini yaz döneminin en dikkat çeken dosyalarından biri haline getirdi. Juventus'tan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz
Büyük Birlik Partisi’nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi Büyük Birlik Partisi'nde Mustafa Destici yeniden genel başkan seçildi
İşte sandık sandık tüm sonuçlar Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra geri döndü İşte sandık sandık tüm sonuçlar! Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra geri döndü
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi

13:35
Bakan Çiftçi’den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
13:28
Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali Marco Asensio’ya sürpriz talip
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:56:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.