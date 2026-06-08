Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Dusan Vlahovic için Süper Lig devleri arasında rekabet kızışıyor.

FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılıyor. Aziz Yıldırım yönetiminin hücum hattına yıldız bir takviye yapmak istediği ve Sırp golcüyü yakından takip ettiği öne sürülüyor.

GALATASARAY'DAN REKOR TEKLİF

Ancak İtalyan basınından gelen haberlere göre Galatasaray da transfer yarışında oldukça iddialı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro garanti ücret teklif etti.

5 MİLYON EURO BONUS

Galatasaray'ın teklif paketinde yüksek bonuslar da bulunuyor. Habere göre Sırp yıldızın sözleşmesine her sezon için 5 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonus maddeleri eklendi.

TOPLAM KAZANCI 15 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Bonusların gerçekleşmesi halinde Vlahovic'in yıllık kazancının 15 milyon euro seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu rakam, Türk futbol tarihindeki en yüksek maaş tekliflerinden biri olarak gösteriliyor.

TRANSFER YARIŞI KIZIŞTI

Hem Fenerbahçe'nin ilgisi hem de Galatasaray'ın sunduğu teklif, Dusan Vlahovic transferini yaz döneminin en dikkat çeken dosyalarından biri haline getirdi. Juventus'tan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.