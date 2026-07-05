Safranbolu'da 35 gündür kayıp öğrenci ölü bulundu - Son Dakika
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Safranbolu'da 35 gündür kayıp öğrenci ölü bulundu

Safranbolu\'da 35 gündür kayıp öğrenci ölü bulundu
05.07.2026 15:25
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 35 gündür kayıp olan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, ormanlık alanda ölü bulundu. Cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp'a gönderildi, soruşturma başlatıldı.

Karabük'te 35 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza Duras'tan acı haber geldi. Safranbolu ilçesindeki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan 22 yaşındaki gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Karabük Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Hamza Duras'tan uzun süre haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllünün katıldığı çalışmalarda yaklaşık 18 gün boyunca bölgede arama yapıldı. Ancak herhangi bir ize ulaşılamayınca çalışmalar geçen cuma günü sonlandırıldı.

ÇOBAN BULDU

Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir çoban, hayvanlarını otlattığı sırada ormanlık alandan gelen yoğun kokuyu fark etti. Kokuya doğru ilerleyen çoban, ağaca asılı halde bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, yapılan kimlik tespiti sonucunda 35 gündür kayıp olarak aranan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Duras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Adli Tıp, 3. Sayfa, Karabük, Ankara, Otopsi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Safranbolu'da 35 gündür kayıp öğrenci ölü bulundu - Son Dakika

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