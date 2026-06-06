Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket - Son Dakika
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Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket

06.06.2026 20:18
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A Milli Takımımız ile FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına devam eden Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarla bir araya geldiği esnada kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamadı. Bazı taraftarlar Kerem'in bu hareketine tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımımız ile FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Venezuela ile oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan milli oyuncunun, kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamaması ise sosyal medyada ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY FORMASINI İMZALAMADI

Milli Takım kampında turnuva öncesi moral depolayan futbolcular, kendilerini desteklemeye gelen futbolseverlerle buluştu. Fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu, herkesle yakından ilgilenmeye çalıştı. Ancak imza töreni esnasında yaşanan bir an, günün en çok konuşulan olayı haline geldi.

İMZA ATMADI, FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bir taraftarın kendisine uzattığı Galatasaray formasını geri çeviren ve imzalamaktan kaçınan Aktürkoğlu, taraftarla fotoğraf çekilmeyi tercih etti.

Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket

ELEŞTİRİLER ANINDA GELDİ

Milli oyuncunun bu hareketi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine taraftarlar, ne olursa olsun eski takımının formasını imzalamamasının kırıcı olduğunu ve milli yıldızın ayıp ettiğini savundu. 

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Son Dakika Spor Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket - Son Dakika
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