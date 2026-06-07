İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı

İstanbul'da bu sabah saatlerinde Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırını ardından Antalya’dan da benzer bir haber geldi.

SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Kepez ilçesinde bulunan Otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahla ateş açıldı. Saldırganlar ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan saldırıyı düzenleyen şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL’DAKİ SALDIRI

İstanbul Maltepe'de Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binaya çok sayıda kurşun isabet ederken, polis kaçan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı, anlattığı "Kürt kadın hasta" fıkrasının ardından hakkında "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Rahmi Koç'la ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde meydana geldi.