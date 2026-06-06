Keban Barajı'nda Su Tahliye Kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keban Barajı'nda Su Tahliye Kapanıyor

06.06.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Keban Barajı'nda 7 yıl aradan sonra açılan 6 tahliye kapağı, su seviyesinin düşmesiyle kapatıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 7 yıl aradan sonra açılan 6 tahliye kapağı kapatıldı.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974'te işletmeye alınan toplam 8 ünitesiyle 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve HES'te, bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuara yüksek debili su girişi yaşanması üzerine 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta açılan 6 kapaktan su tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı açılan ve su tahliyesi yapılan kapaklar dün akşam kapatıldı.

Kaynak: AA

Keban Barajı, Ekonomi, Elazığ, Enerji, Güncel, Keban, Yaşam, Çevre, HES, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Barajı'nda Su Tahliye Kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da bir ilk Kadınlar asker ocağına girdi Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi
LPG yüklü 4 tanker peş peşe patladı, bölgeden 2 bin kişi tahliye edildi LPG yüklü 4 tanker peş peşe patladı, bölgeden 2 bin kişi tahliye edildi
Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul’daki otel odasında ölü bulundu Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi 25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

13:50
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
13:35
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye veda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:57
Tüm felaketler bu ailenin başına geldi Bu acının tarifi yok, 5 yakınını peş peşe kaybetti
Tüm felaketler bu ailenin başına geldi! Bu acının tarifi yok, 5 yakınını peş peşe kaybetti
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 14:00:41. #7.13#
SON DAKİKA: Keban Barajı'nda Su Tahliye Kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.