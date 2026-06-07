Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

İstanbul'da bu sabah saatlerinde Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırını ardından bir saldırı da Antalya’da gerçekleştirildi.

SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Kepez ilçesinde bulunan Otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahla ateş açıldı. Saldırganlar ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

SALDIRI ANINI KAYIT ALTINA ALIP PAYLAŞTILAR

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre saldırganlar, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı ve sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde saldırganlardan birinin, “ Rahmi Koç, Serdar E. ağabeyin selamı var. Kürt kadınlara yapılan saygısızlık devam ederse Türkiye’de bu eylemler de bitmeyecektir” ifadelerini kullandığı görüldü.

İSTANBUL’DAKİ SALDIRI

İstanbul Maltepe'de Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binaya çok sayıda kurşun isabet ederken, polis kaçan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

RAHMİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

İzmir’de açılışını yaptığı hastanenin protokol üyelerine gezdirildiği sırada Rahmi Koç, eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi ve yanındaki heyete şu fıkrayı anlatmıştı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'."

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik olduğu öne sürülen ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Koç ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.