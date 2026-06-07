İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün - Son Dakika
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İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün

07.06.2026 18:51
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırısına karşılık vereceklerini belirtti. İsrail’i 'terbiye' etmeleri gerektiğini savunan Rezai, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün” ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya kesin bir şekilde karşılık vereceklerini duyurdu.

“BU AKŞAM İSRAİL GÖKYÜZÜNÜ GÖRÜN”

İsrail’i ‘terbiye’ etmeleri gerektiğini savunan Rezai, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü görün.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 11 KİŞİ YARALANDI

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine attığı roketlere karşılık olarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), öğle saatlerinden bu yana Lübnan semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çalarken, İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürdü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetti..

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Politika, Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün - Son Dakika

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