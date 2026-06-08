Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı - Son Dakika
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Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı

08.06.2026 08:12
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Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem sırasında törende bulunan öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşadı. Deprem anında öğrencilerin hemen arkasındaki küçük bir yapı çökerken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesini vuran 7,8 büyüklüğündeki deprem, okullarda korku dolu anlara neden oldu. Deprem sırasında Davao Occidental bölgesindeki Malita kentinde bulunan Mahayahay İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler pazartesi sabahı gerçekleştirilen bayrak töreni için okul bahçesindeydi.

Sarsıntının başlamasıyla birlikte öğrenciler panikle kaçışırken, okul bahçesindeki tören alanının hemen arkasında bulunan küçük bir yapı saniyeler içinde çöktü. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Görüntülerde, deprem sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli alanlara yönelmeye çalıştığı görülürken, yapının çökmesi paniği daha da artırdı. Okul yönetimi, olayda herhangi bir öğrencinin ya da öğretmenin yaralanmadığını açıkladı.

BÖLGEDE TSUNAMİ ALARMI VERİLMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 7,8 olarak açıklarken, Filipinler başta olmak üzere çevre ülkelerde tsunami uyarıları yapılmıştı. Deprem nedeniyle birçok binada hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., depremden etkilenen bölgelerde okulları tatil ederek vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Filipinler, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Filipinler Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı - Son Dakika

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