Orta Doğu\'da savaş yeniden başladı, piyasalar alev aldı

İsrail'in İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerine yönelik düzenlediği saldırılar Orta Doğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Misillemeyi ertele" çağrısına rağmen gerçekleşen operasyonun ardından enerji ve emtia piyasalarında hareketlilik yaşandı. Petrol fiyatları yükselirken, yatırımcılar yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

Orta Doğu'da nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesin fiilen sona ermesi küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından İsrail ordusu gece saatlerinde İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerini hedef aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Misillemeyi ertele" çağrısına rağmen saldırı emrini vermesi bölgede daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini gündeme getirdi. İran'dan yeni misilleme beklentileri ve Yemen'den gelen saldırı haberleri yatırımcıların risk iştahını düşürdü.

PETROL FİYATLARI SIÇRADI

Savaşın yeniden alevlenmesiyle birlikte petrol piyasasında sert yükseliş yaşandı. Geçen haftayı 92,80 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde 96 doların üzerine çıktı.

Uzmanlar, İsrail-İran geriliminin Hürmüz Boğazı çevresindeki enerji sevkiyatlarını tehdit etmesi halinde petrol fiyatlarında yükselişin hızlanabileceğine dikkat çekiyor. Küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu bölgeden geçerken, olası bir arz kesintisi senaryosu fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

GÖZLER ALTINA ÇEVRİLDİ

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman talebi yeniden gündeme geldi. Geçen hafta yüzde 4,7 değer kaybederek 4.328 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya dalgalı başladı.

İlk işlemlerde 4.300 dolar seviyesine gerileyen ons altında, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle yönün yeniden yukarı dönebileceği değerlendiriliyor. Analistler, savaşın büyümesi halinde altına olan talebin artabileceğini belirtiyor.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ALARMI

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların yeniden başlaması, yalnızca enerji ve değerli metal piyasalarını değil küresel borsaları da yakından ilgilendiriyor. Yatırımcılar bölgede yaşanabilecek yeni gelişmeleri takip ederken, güvenli liman varlıklarına yönelimin artabileceği ifade ediliyor.

Piyasalarda gözler şimdi İran'ın İsrail saldırılarına vereceği olası yanıta çevrilmiş durumda. Yeni bir misilleme dalgası, petrol ve altın fiyatlarında daha sert hareketlerin önünü açabilir.