Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı - Son Dakika
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Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı

Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan\'ın kapısını çaldı
09.06.2026 06:49
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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'e yakın isimlerin, Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan ile temasa geçerek partinin yönetimini devralmak istedikleri öne sürüldü. İddiayı değerlendiren Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan kişilerin aklanmadan partilerine katılamayacağını belirtirken, CHP'nin yaşadığı liderlik krizini Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde çözmesi gerektiğini savundu.

CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları sürerken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Özgür Özel'e yakın bazı isimlerin partinin kurucusu Cem Uzan'la görüşerek Genç Parti'nin yönetimini devralmak istediklerini ilettiğini öne sürdü.

Şahindur'un açıklamasına göre Cem Uzan, aktif siyasetin içinde yer almadığını belirterek partinin yönetiminin kendisinde olmadığını, Genç Parti'nin Burçin Şahindur tarafından yönetildiğini ifade etti.

"72 İLDE ÖRGÜTLÜ BİR PARTİYİZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahindur, Genç Parti'nin tercih edilmek istenmesinin nedenini partinin teşkilat yapısına bağladı.

Şahindur, "72 ilde örgütlenmiş ve seçime girme hakkı kazanmış bir partiyiz. Ayrıca merkez sağda konumlanan bir siyasi çizgimiz var. Bu nedenle bizi tercih etmek istediklerini düşünüyorum" dedi.

Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı
Burçin Şahindur

"AKLANMADAN PARTİMİZE GELEMEZLER"

Özgür Özel'e yakın isimlerin partilerine katılmak istemesi halinde nasıl bir tavır sergileyecekleri sorusunu da yanıtlayan Şahindur, sert ifadeler kullandı. Haklarında çok sayıda yolsuzluk iddiası bulunduğunu öne sürdüğü kişilerin aklanmadan Genç Parti bünyesine katılamayacağını belirten Şahindur, "Bu kadar yolsuzluk iddiasının gölgesindeki bir yapıyla yan yana duramayız" ifadelerini kullandı.

"CHP SORUNLARINI KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDE ÇÖZMELİ"

CHP'deki mevcut tartışmalara da değinen Şahindur, partinin yaşadığı sorunları bir an önce çözmesi gerektiğini savundu. Şahindur, CHP'nin genel başkanının belli olduğunu belirterek, partinin sorunlarını Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çözmesi gerektiğini söyledi. Toplumsal muhalefetin de yaşanan tartışmalardan uzaklaşarak ortak bir zeminde buluşması gerektiğini ifade eden Şahindur, aksi halde bir sonraki seçimde muhalefetin yeniden başarısız olabileceğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Cem Uzan, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı - Son Dakika

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