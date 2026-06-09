İstanbul'un Kartal ilçesinde bir apartmanda yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, biri kapıyı zorlayan en az iki kişinin bir dairenin önünde beklediği görülüyor. Şüphelilerin bir süre kapının kilidiyle uğraştığı ve içeri girmeye çalıştığı dikkat çekiyor.
İddiaya göre eve girmeye çalışan şüpheliler, apartman koridorundaki güvenlik kamerasını fark edince planlarını yarıda bıraktı. Görüntülerde şahısların kısa süre sonra hızla binadan uzaklaştığı görülüyor.
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kapı önündeki hareketleri ve ardından binadan ayrılmaları net şekilde yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı - Son Dakika
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