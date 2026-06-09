Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı - Son Dakika
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Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı

09.06.2026 14:11
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İstanbul Kartal'da bir apartmanda eve girmeye çalıştıkları öne sürülen şüpheliler, güvenlik kamerasını fark edince binadan kaçtı. Hırsızlık girişimi ve şüphelilerin panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir apartmanda yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, biri kapıyı zorlayan en az iki kişinin bir dairenin önünde beklediği görülüyor. Şüphelilerin bir süre kapının kilidiyle uğraştığı ve içeri girmeye çalıştığı dikkat çekiyor.

KAMERAYI FARK EDİNCE KAÇTILAR

İddiaya göre eve girmeye çalışan şüpheliler, apartman koridorundaki güvenlik kamerasını fark edince planlarını yarıda bıraktı. Görüntülerde şahısların kısa süre sonra hızla binadan uzaklaştığı görülüyor.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kapı önündeki hareketleri ve ardından binadan ayrılmaları net şekilde yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, İstanbul, 3. Sayfa, Kartal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı - Son Dakika
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