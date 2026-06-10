AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor

AK Parti, Terörsüz Türkiye sürecinin tüm Türkiye’de teşkilatlara anlatmak üzere harekete geçti. Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Terörsüz Türkiye sürecinin anlatıldığı bölge toplantıları düzenlemeye başladı. İlk toplantı Adana’da gerçekleştirildi. İkincisinin Şanlıurfa’da yapılacağı toplantıların, tüm bölgelerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bölgedeki illerin il ve ilçe başkanları ile parti yönetimlerinin çağrıldığı toplantılarda, aynı zamanda partililerin konuya ilişkin görüşleri ve değerlendirmeleri de alınarak bir anlamda toplumun nabzı tutuluyor.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLER DE MASAYA YATIRILIYOR

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgilere göre; toplantılarda Terörsüz Türkiye süreci hedefinin Türkiye’nin hem iç güvenliği hem bölgesindeki gelişmeler çerçevesinde taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Terörsüz Türkiye kapsamında yapılan çalışmalarda görev alan isimlerin yaptığı sunumlarla, dünyada benzer süreçleri yaşayan ülkelerde terör sorununun nasıl çözüldüğü de örnekleriyle anlatılıyor. Özellikle İrlanda’daki İRA, İspanya’daki ETA, Kolombiya’daki FARC örnekleri ile Türkiye’deki PKK terör örgütünün ilerleyiş ve bitiş süreçlerinin benzerlikler ve farklılık taşıdığı yönler de ele alınıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin, ilk başladığı dönemden itibaren PKK terör örgütüyle yapılan mücadeleler ayrıntılarıyla analiz ediliyor. Devletin, hem güvenlik tedbirleriyle gerçekleştirdiği terörle mücadele dönemleri hem de demokratikleşme açısından atılan adımlara ilişkin detaylar yer alıyor.

ÇÖZÜM SÜRECİ DENEYİMİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan analizde, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve çözümünün kendine özgü bir model ile yapılması gerektiği üzerinde duruluyor. Bu çerçevede bir yılı aşkın süredir devam eden Terörsüz Türkiye sürecinin özgün bir model olarak Türkiye’nin ve bölgenin dinamiklerine göre şekillendiğine dikkat çekiliyor. Türkiye’nin bundan önce yaşadığı çözüm süreci deneyimiyle ilgili detaylı özeleştiri ve tespitlerin de yer aldığı analizler, Terörsüz Türkiye sürecinde, geçmiştekine benzer hatalar yapılmaması için uyarı niteliği taşıyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE ÜÇ AYAKLI FORMÜL

AK Parti kurmayları, Türkiye’deki terör sorununun çözümü için tek bir açıdan değil, üç farklı süreç yürütülmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bunlar, güvenlik güçlerinin mücadelesi, bölgenin geri kalmışlığının giderilmesi, kültürel ve sosyal haklar olarak sıralanıyor.

TERÖRÜN BESLENME KAYNAKLARININ KESİLMESİ HEDEFLENİYOR

Türkiye’nin PKK terör örgütüyle güvenlik boyutuyla mücadelesinin yanı sıra, terörün beslendiği kaynakların kesilmesi için de önemli adımların atıldığına vurgu yapılıyor. Terör örgütünün beslenme kaynağının kesilmesi, bölgenin ekonomik kalkınması, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, kültürel hakların verilmesi gibi adımların taşıdığı öneme işaret ediliyor.