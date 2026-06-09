İmamoğlu\'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan dev davanın görülmesine 12’nci haftasında da devam edildi. Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıktığı duruşma öncesinde, adliye koridorlarında hareketli anlar yaşandı.

KORİDORLARDA ARBEDE

Duruşmanın 12'nci haftasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68’i tutuklu onlarca sanık geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Kimlik tespitleri ve savunmaların alınması için duruşma salonuna götürülen Ekrem İmamoğlu, merdivenlerden aşağıya indiği sırada koridorda bir arbede yaşandı.

"TAM YOL İLERİ" DEDİĞİ ESNADA...

Kendisine ait popüler slogan olan "Tam yol ileri" sözünü söyleyerek merdivenlerden indiği esnada arkasından fiziksel bir müdahale olduğunu iddia eden İmamoğlu, dönerek sert tepki gösterdi.

"ARKADAN BENİ KİM İTTİ?"

Güvenlik çemberi ve kalabalığın arasında kalan İmamoğlu, "Arkadan beni kim itti?" diyerek yüksek sesle bağırdı. Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.