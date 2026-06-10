Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü - Son Dakika
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Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10.06.2026 10:32
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Diyarbakır’da 24 Ocak 2001'de 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan suikastında vicdanları yaralayan bir karar çıktı. Saldırının asli faillerinden olan ve 25 yıldır kırmızı bültenle aranan firari tetikçiler Haşim Alabalık ve Murat Aktaş hakkındaki dava, zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü. Tek bir gün bile yakalanamayan sanıkların dosyaları kapatılırken, uluslararası yakalama emirleri de kaldırıldı.

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen hain pusuda 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın dava dosyasında vicdanları yaralayan bir gelişme yaşandı. Suikastın tetikçilerinden olan ve 25 yıldır kırmızı bültenle aranan Haşim Alabalık ile Murat Aktaş, tek bir gün bile tutuklanmadan zaman aşımı sayesinde cezadan kurtuldu. Mahkeme, iki zanlı hakkındaki davayı düşürerek yakalama kararlarını kaldırdı ve dosyayı tamamen kapattı.

25 YILLIK FİRAR, ZAMAN AŞIMI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Diyarbakır'da yürüttüğü başarılı terörle mücadele ve halkla kurduğu sevgi bağıyla şehirde iz bırakan Ali Gaffar Okkan suikastına ilişkin yürütülen yargılamada hukuki bir gedik daha açıldı. Saldırının asli faillerinden olan ve çeyrek asırdır hiçbir yerde izine rastlanamayan Hizbullah tetikçileri Haşim Alabalık ve Murat Aktaş’ın davası Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gıyabi tutuklu olarak kırmızı bültenle aranan iki zanlının dosyası, yasal sürelerin dolması gerekçe gösterilerek "zaman aşımı" nedeniyle düşürüldü. Alabalık ve Aktaş hakkındaki uluslararası yakalama emirleri kaldırılarak adeta serbest kalmalarının önü açıldı.

UĞUR MUMCU SUİKASTINI ÇÖZMEK İSTERKEN...

1997-2001 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yapan efsane müdür Ali Gaffar Okkan’ın en büyük mesleki hedefi, 24 Ocak 1993’te Ankara'da bombalı suikastla katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu’nun katillerini bulmak ve suikastı aydınlatmaktı. Kaderin acı bir cilvesi olarak; Mumcu'nun ölüm yıldönümünden tam 8 yıl sonra, yine bir 24 Ocak günü saat 17.40 sularında makamından çıkıp Valilik binasına giden Okkan, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldü.

6 POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Üzerinde "Polis" yazılı reflektörlü yelekler giymiş teröristlerin çapraz ateşe tuttuğu makam aracında; Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile birlikte görevleri başındaki polis memurları;

  • Mehmet Kamalı
  • Sabri Kün
  • Mehmet Sepetçi
  • Atilla Durmuş
  • Selahattin Baysoy kahramanca çarpışarak şehit düşmüştü.

DİYARBAKIRLILARIN "GAFFAR BABA"SIYDI

Görev süresi boyunca Diyarbakır sokaklarında korumasız gezen, faili meçhul cinayetlerin üzerine korkusuzca giden Okkan, kentin huzur iklimini en üst seviyeye çıkarmıştı. Meslektaşları ve hayırseverlerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin erzak, öğrencilerin ise eğitim masraflarını karşılayan Okkan, şehirde 7'den 70'ye herkesle sarsılmaz bağlar kurmuştu. Suikastın ardından kentte doğan yüzlerce çocuğa "Ali Gaffar" ismi verilerek hatırası yaşatılan efsane müdürün katillerinin zamanaşımıyla kurtulması, kamuoyu vicdanında derin bir yara açtı.

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Haberin başlığında sorun yok nerde provakasyon devletin dini Adalettir adaleti sadece bir isim haline getirdiniz. Adalet artık birilerinin çıkarlarına göre hareket eden bir şey başka bir şey değil. 0 0 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    haber başlığında provakasyon var 0 0 Yanıtla
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