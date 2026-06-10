Suudi Arabistan'dan ABD'ye Protesto Notası - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan ABD'ye Protesto Notası

10.06.2026 10:11
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Suudi Arabistan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı ABD'ye protesto notası verdi.

Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle ABD'ye protesto notası verdiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Suudi Arabistan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallarla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine ileterek protesto notası verdi.

Haberde, İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığının kaotik ve plansız olduğuna inanan Suudi Arabistan'ın ayrıca İsrail'in saldırıları yönetme konusunda da net bir planı bulunmadığını değerlendirdiğine yer verildi.

Riyad'ın ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'daki saldırıları genişletme çabalarının, Körfez'deki savaşı yeniden alevlendirmeyi ve ABD ile İran arasında şekillenmekte olan uzlaşıyı sabote etmeyi amaçladığından şüphelendiği ifade edildi.

Lübnan'daki iç durumun kontrolden çıkmasından endişe duyduğu öne sürülen Riyad yönetiminin, son zamanlarda Hizbullah'ın Şii müttefiki olan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile ilişkilerini güçlendirdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan yönetiminin Hizbullah'ın gücünü zayıflatmak ve Lübnan devletini güçlendirmek istediği ileri sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıların çapını genişletiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan ABD'ye Protesto Notası - Son Dakika

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